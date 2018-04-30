Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основной акционер и президент группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс скоропостижно скончался на Камчатке, сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил вице-президент, управляющий директор АО "Ланит" Владимир Грибов.

По словам Грибова, Георгий Генс умер в понедельник утром утром на Камчатке, где катался на горных лыжах. "По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб", — сказал Владимир Грибов.

IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта.