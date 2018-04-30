DP World и Virgin Hyperloop создают компанию для перевозки грузов по технологии Hyperloop

ДУБАЙ, 30 апр - ПРАЙМ. Эмиратский оператор портов DP World и компания Virgin Hyperloop One объявили о создании совместной компании для перевозки грузов по технологии сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, сообщает издание Arabian Business.

Новая компания DP World Cargospeed, как пишет издание, будет доставлять груз в разные точки мира меньше чем за 14 часов. Система также соединит между собой уже существующие объекты транспортной инфраструктуры - автодороги, железную дорогу и транспорт в аэропорт.

Председателем новой компании стал основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.