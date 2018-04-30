Следователи начали проверку после аварийного приземления Ил-38 в Жуковском

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки самолета Ил-38 в аэропорту Жуковский, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В субботу на подмосковном аэродроме самолет Ил-38 ВМС Индии приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. На его борту находились летчики-испытатели "Ильюшина", никто не пострадал.

"Организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета Ил-38 в аэропорту Жуковский", - говорится в сообщении.