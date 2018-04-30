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Одесский припортовый завод остановил работу из-за прекращения поставок газа


КИЕВ, 30 апр - ПРАЙМ. Одно из крупнейших химических предприятий Украины, Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил работу в связи с прекращением поставок газа, сообщил в понедельник первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении "Всеукраинской энерго компанией" условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", - написал Щуриков на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию уведомления о прекращении подачи газа на предприятие.

Украинские власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима". Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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