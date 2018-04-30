Переговоры США-КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине - Белый дом

ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Переговоры США и КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине, сообщил Белый дом.

В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.