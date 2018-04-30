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Биржи США закрылись в минусе, несмотря на новости компаний


Мировая экономика

МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились, несмотря на новости американских компаний, в том числе сообщения о ряде крупных сделок, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61%, до 24163,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,75%, до 7066,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,82%, составив 2648,05 пункта.

По данным FactSet, данные о прибыли за первый квартал опубликовало уже более половины компаний сектора S&P 500, при этом отчеты 79% из них оказались лучше прогнозов.

Компании McDonald"s и WPP PLC сообщили в понедельник о превзошедших ожидания результатах, а американская Walmart договорилась о продаже своего подразделения ASDA Group британской Sainsbury PLtd. за 7,3 миллиарда фунтов стерлингов ($10,1 миллиарда).

Кроме того, Marathon Petroleum подтвердила планы по покупке своего конкурента в рамках сделки, оцениваемой более чем в 20 миллиардов долларов.

Логистическая компания Prologis намерена купить DCT Industrial Trust за 8,4 миллиарда долларов, включая долг.

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