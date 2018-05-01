Viber заявляет, что продолжит обеспечивать шифрование всех звонков и чатов

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов, говорится в заявлении компании.

Ранее во вторник мессенджер сообщил, что его работа в РФ полностью восстановлена. Сбои в работе мессенджера начались после того, как Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.

"Viber продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков, групповых и личных чатов по умолчанию. Никакие проблемы не заставят Viber поступиться со своими принципами – строгая политика конфиденциальности даже стала причиной блокировки Viber в 10 странах мира", - заявила компания.

"Например, иранские власти требуют, чтобы мессенджеры сохраняли передаваемый контент и предоставляли властям доступ к любым чатам или звонкам пользователей. Отказавшись выполнять требования, три года назад мессенджер потерял более 20 миллионов пользователей, и на сегодняшний день приложение остается заблокированным в этой стране", - отмечают в Viber.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.