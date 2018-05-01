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В Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов


МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Уборщик нашел в урне международного аэропорта корейского города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму 350 млн вон (около 327 тыс. долларов), сообщает The Korea Times.

Полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.

Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20% от рыночной стоимости золота. Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.

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