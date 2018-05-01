ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий, несмотря на предоставленную ЕС отсрочку в один месяц, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс.

"Не думаю, что у нас есть намерение затягивать отсрочки. Это противоречит основной цели. На ЕС приходится 15% всей стали, которую мы ввозим. Так что если мы планируем вводить (пошлины - ред.), то это надо делать скоро", - сказал Росс в эфире телеканала CNBC.

По его словам, идут "потенциально плодотворные" переговоры о снижении трений в сфере торговли. "Мы надеемся, что это приведет к чем-то положительному", - отметил министр.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС.

Однако 1 мая продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.