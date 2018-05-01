Авиакомпания Etihad предложила пассажирам бесплатное проживание на одни сутки в Абу-Даби

ДУБАЙ, 1 мая /ПРАЙМ/. Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad предлагает пассажирам экономкласса бесплатно остановиться в столице ОАЭ на одни сутки, сообщает издание Gulf News.

Предложение касается пассажиров, путешествующих из ряда стран Ближнего Востока, Африки, а также из Пакистана, и действует до 15 сентября. Пассажиров разместят бесплатно на одну ночь в одном из отелей на острове Yas Island.

"Абу-Даби посетили 5 миллионов гостей в 2017 году. Это доказывает, что эмират продолжает привлекать все больше людей, которые приезжают сюда отдыхать", - заявил представитель авиакомпании Мухаммед аль-Балуки.