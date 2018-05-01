Ряд штатов подали в суд на администрацию США из-за ослабления стандартов по автомобилям

ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Восемнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали во вторник в суд с требованием признать незаконной политику Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА), которое решило ослабить принятые ранее жесткие стандарты экономичности автомобилей, заявил журналистам губернатор Калифорнии Джерри Браун.

"Штаты, представляющие 140 миллионов американцев, вместе подают в суд на бандита Прюитта", - заявил Браун, имея в виду директора ЕРА Скотта Прюитта. "Речь идет о здоровье, о жизни и смерти", - добавил он.

Калифорния возглавила иск, поскольку именно этому штату разрешено федеральным законодательством устанавливать собственные стандарты охраны окружающей среды. Еще около десятка штатов традиционно следуют в своей политике за Калифорнией - крупнейшим по населению штатом США. Нынешняя администрация пытается обойти эти правила, распространив свои требования и на Калифорнию.

Принятое при предыдущем президенте Бараке Обаме решение ЕРА предполагало, что к 2025 году автомобили должны будут проходить в среднем более 50 миль на одном галлоне бензина (3,8 литра) - то есть примерно 21 км на литр. Стандарты 2010 года предполагали средний показатель в 27,5 мили на галлон (11,5 км на литр бензина).

Администрация Обамы утверждала, что новые меры позволят водителям сэкономить 1,7 триллиона долларов на бензине на протяжении эксплуатации новых автомобилей. По подсчетам предыдущей администрации, внедрение новых стандартов обошлось бы автопроизводителям примерно в 200 миллиардов долларов.

Ряд экологических организаций заявляли, что если стандарты Обамы будут пересмотрены, они подадут в суд. Крупные автопроизводители, включая General Motors, Volkswagen и Toyota, просили пока приостановить окончательное решение администрации Обамы по стандартам.

Администрация Трампа неоднократно обещала снижение стандартов.

Власти Калифорнии собираются выполнить требования администрации Обамы по выхлопам, невзирая на позицию федеральных властей. В этом случае не соблюдающим эти стандарты автопроизводителям придется либо уйти с рынка Калифорнии и многих других штатов, что нереалистично, либо производить для разных штатов автомобили разных стандартов, что также затратно, прежде всего для потребителей.

Администрация Трампа также может оспорить позицию штатов в суде, но победа ей не гарантирована.