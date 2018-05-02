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Промышленный PMI Китая в апреле по версии Caixin составил 51,1 пункта


Мировая экономика

ПЕКИН, 2 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле незначительно ускорился по сравнению с показателем марта и составил 51,1 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные независимого исследования делового издания Caixin.

Промышленный PMI в апреле, по версии издания, ускорился на 0,1 пункта, остановившись на отметке в 51,1 пункта.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Тридцатого апреля государственное статистическое бюро публиковало официальный показатель. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики Китая в апреле незначительно замедлился до 51,4 пункта, оказавшись несколько лучше ожиданий экспертов.

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