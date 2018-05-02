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Парламентарии Великобритании направили Мэй ультиматум по условиям Brexit


МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Несколько высокопоставленных парламентариев направили ультиматум премьер-министру Терезе Мэй с требованием отказаться от "таможенного партнерства" с ЕС после выхода страны из союза, сообщает телеканал Би-би-си.

Законодатели выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами ЕС. Эта схема фактически оставит таможенные правила неизменными, несмотря на выход королевства из состава союза. Основным сторонником унификации таможенных правил является канцлер Филип Хаммонд.

Согласно 30-страничному документу, такая договоренность с Евросоюзом лишит британское министерство внешней торговли возможности заключать значимые торговые соглашения. Парламентарии также опасаются больших затрат на реализацию плана.

Более приемлемой альтернативой, по их мнению, является минимизация таможенных процедур, но не полное упразднение пошлин.

Члены парламента в случае отказа выполнить их требование угрожают лишить поддержки Мэй, что может привести к правительственному кризису.

В офисе премьер-министра отказались называть документ ультиматумом и отметили, что правительство рассматривает два варианта решения вопроса об условиях провоза товаров через границу.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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Brexit и его последствия

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