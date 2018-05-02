Эксперт: США готовы слушать доводы и смягчать санкции

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Решение минфина США о продлении срока выхода инвесторов из активов Олега Дерипаски свидетельствует о готовности Вашингтона прислушиваться к резонным доводам, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Ранее в среду министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

Данная новость, по мнению аналитика, безусловно, позитивна для бизнеса этих компаний. "Во-первых, это свидетельствует о несколько более мягкой санкционной политике. Видно, что Вашингтон готов в некоторых вопросах смягчать действие санкций, прислушиваясь к резонным доводам как минимум своих европейских союзников о невозможности выхода из упомянутых активов в первоначальные сроки без серьезных потерь. Во-вторых, надо помнить недавние заявления Вашингтона, что эти санкции не столько против алюминиевого бизнеса, сколько персонально против Олега Дерипаски", - сообщил Иосуб РИА Новости.

"И в случае реструктуризации бизнеса, сокращения доли опального на Западе олигарха, санкции с бизнеса могут быть вообще сняты. И продление сроков создает в этом вопросе дополнительное пространство для маневров", - полагает эксперт.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) в том числе крупные российские публичные компании - контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.