Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции

АСТАНА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на предстоящем саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который должен пройти в середине мая в России, планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции.

По данным пресс-службы казахстанского лидера, Назарбаев в Астане провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, в ходе которой были обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания ВЕЭС, а также аспекты дальнейшего углубления евразийской интеграции.

"Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций", - цитирует Назарбаева пресс-служба.

В свою очередь Саркисян поздравил Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания стране.

"По поручению совета я бы хотел с вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции", - сказал председатель коллегии ЕЭК.

Назарбаев также был проинформирован о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.