Рост грузовых авиаперевозок в мире в марте замедлился до 1,7%

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Рост объема грузовых авиаперевозок в мире в марте 2018 года составил 1,7% в годовом выражении, замедлившись на 5 процентных пунктов к прошлому месяцу, сообщается в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Рост за отчетный месяц стал самым низким за последние 1 год и 10 месяцев. Резкое замедление организация связывает с завершением периода восстановления товарных запасов мировых компаний, что снижает спрос на грузовые авиаперевозки. Отмечается и замедление глобальной торговли.

"Замедление роста (объема грузовых авиаперевозок - ред.) в конце цикла пополнения запасов - это нормальное явление. Это, несомненно, случалось и ранее. Наш прогноз на будущее остается оптимистичным, - что спрос на грузовые авиаперевозки поднимется на 4-5% в этом году", - приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жюньяка (Alexandre de Juniac).

Глава IATA отметил и некоторые другие препятствия для роста, в частности, удорожание нефти и неоднородный глобальный экономический рост. Де Жюньяк также отметил геополитические факторы, а именно - меры торгового протекционизма. "Внедрение протекционистских мер может обернуться неумышленным причинением вреда всем участникам - особенно для США и Китая", - подчеркнул глава IATA.

По данным IATA, наибольший рост спроса на грузовые авиаперевозки продемонстрировали страны Латинской Америки - на 15,5%, страны Северной Америки - на 3,9%. Значительно меньший рост зафиксирован в странах Европы (на 1%), Ближнего Востока (на 0,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона, где увеличение составило лишь 0,7%. В Африке наблюдалось снижение спроса на 3,4%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в марте в годовом выражении вырос на 6,9%. Международные грузовые авиаперевозки выросли на 6,6%, внутренние - на 7,7%.