FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рост грузовых авиаперевозок в мире в марте замедлился до 1,7%


МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Рост объема грузовых авиаперевозок в мире в марте 2018 года составил 1,7% в годовом выражении, замедлившись на 5 процентных пунктов к прошлому месяцу, сообщается в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Рост за отчетный месяц стал самым низким за последние 1 год и 10 месяцев. Резкое замедление организация связывает с завершением периода восстановления товарных запасов мировых компаний, что снижает спрос на грузовые авиаперевозки. Отмечается и замедление глобальной торговли.

"Замедление роста (объема грузовых авиаперевозок - ред.) в конце цикла пополнения запасов - это нормальное явление. Это, несомненно, случалось и ранее. Наш прогноз на будущее остается оптимистичным, - что спрос на грузовые авиаперевозки поднимется на 4-5% в этом году", - приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жюньяка (Alexandre de Juniac).

Глава IATA отметил и некоторые другие препятствия для роста, в частности, удорожание нефти и неоднородный глобальный экономический рост. Де Жюньяк также отметил геополитические факторы, а именно - меры торгового протекционизма. "Внедрение протекционистских мер может обернуться неумышленным причинением вреда всем участникам - особенно для США и Китая", - подчеркнул глава IATA.

По данным IATA, наибольший рост спроса на грузовые авиаперевозки продемонстрировали страны Латинской Америки - на 15,5%, страны Северной Америки - на 3,9%. Значительно меньший рост зафиксирован в странах Европы (на 1%), Ближнего Востока (на 0,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона, где увеличение составило лишь 0,7%. В Африке наблюдалось снижение спроса на 3,4%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в марте в годовом выражении вырос на 6,9%. Международные грузовые авиаперевозки выросли на 6,6%, внутренние - на 7,7%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ