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"Железный человек" совершил полет в Дубае


ДУБАЙ, 2 мая - ПРАЙМ. "Железный человек", которого также называют "человек-ракета", Ричард Браунинг, представил свой костюм, с помощью которого он может летать, и осуществил полет в Дубае, сообщает в среду издание Arabian Business.

Костюм позволяет бывшему военнослужащему военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полёта при помощи рук.

Высокотехнологичный костюм был представлен посетителям выставки Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC).

Браунинг является основателем и пилотом стартапа Gravity Industries, а также обладателем мирового рекорда по скорости полёта в реактивном костюме (51,53 километра в час).

На выставке также была обнародована первая песня ("Ода Дубаю"), полностью сочиненная искусственным интеллектом.

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