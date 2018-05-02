ЕК предлагает странам ЕС слегка увеличить взносы в бюджет союза после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 2 мая /ПРАЙМ/. Еврокомиссия (ЕК) предлагает 27 странам, остающимся в Евросоюзе после Brexit, увеличить взносы в бюджет ЕС на период 2021-2027 годов по сравнению с предыдущими семью годами, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в среду.

ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF) на период с 2021 по 2027 год, который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются годичные бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза.

Великобритания, как предполагает ЕК, должна будет делать взносы в общий бюджет ЕС до 2020 года в рамках действующего MFF, рассчитанного на 2014-2020 годы.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЗНОСОВ

Еврокомиссия, несмотря на Brexit, предложила не уменьшать размер следующего многолетнего финансового плана. Она хочет ограничить объем обязательств, которые бюджет ЕС сможет взять на себя за эти семь лет, 1,279 триллионами евро (в текущих ценах, с учетом инфляции). На период 2014–2020 годов этот показатель находится на уровне 1,087 триллиона евро.

Однако с учетом инфляции и планируемого включения в учет MFF Европейского фонда развития (European development fund), следующий семилетний бюджет "сопоставим" и "в целом идентичен" по размеру с нынешним многолетним финпланом, который рассчитан на 28 стран Евросоюза, говорится в материалах ЕК.

По словам Эттингера, в грядущем MFF с одной стороны нужно было закрыть "дыру", образовывающуюся из-за ухода Великобритании, которая ежегодно вносила в бюджет более 10 миллиардов евро, а с другой - выделить средства на ряд важных направлений, к примеру, по миграции и беженцам, по безопасности.

Еврокомиссия в связи с этим, в частности, "предлагает слега увеличить вносы от 27 стран Евросоюза", сказал еврокомиссар.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

Кроме того, ЕК, как и ожидалось, предложила расширить собственные ресурсы для наполнения бюджета ЕС.

ЕК предлагает направлять в бюджет союза до 20% прибыли из Европейской системы торговли выбросами (ETS). При введении в ЕС общей консолидированной корпоративной налоговой базы предлагается предусмотреть возможность делать в бюджет отчисления и из нее – в размере 3%. ЕК также предлагает создать схему, при которой страны ЕС будут вносить в бюджет союза по 0,80 евро на килограмм отходов из неутилизируемой пластиковой упаковки.

Если эти средства пойдут в бюджет, они могут ежегодно добавлять в него в среднем по 22 миллиарда евро в 2021-2027 годах, что будет составлять порядка 12% доходов бюджета, отмечает ЕК.

Однако решения по изменению системы наполнения бюджета союза должны приниматься единогласно всеми странами ЕС, а также быть ратифицированы национальными парламентами государств ЕС.

Еврокомиссия предлагает и еще одно нововведение. В настоящее время таможенные пошлины для бюджета ЕС на внешних границах Евросоюза собираются странами союза. Государства оставляют себе 20% собранных средств. ЕК предлагает сократить эту долю до 10%.

ОТМЕНА ВЫЧЕТОВ

Помимо расширения источников финансирования бюджета союза, Еврокомиссия также хочет постепенно отменить систему возврата ряду стран ЕС части их взносов в бюджет.

Сейчас некоторые государства Евросоюза получают выгоду от сложной системы корректировок и вычетов. Самой значительной является выгода Великобритании, говорится в материалах ЕК.

Однако и без учета Великобритании общий объем таких корректировок и вычетов ежегодно превышает 5 миллиардов евро, отмечает ЕК. Выход страны из Евросоюза дает возможность изменить это положение вещей.

Еврокомиссия предлагает постепенно, в течение пяти лет, отменить все вычеты, получаемые странами.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Кроме того, Еврокомиссия планирует сократить расходы на ряд программ. В частности, затраты по статье "Общая сельскохозяйственная политика" и "Политика сплочения" предлагается снизить примерно на 5% в сравнении с предыдущим MFF.

При этом Еврокомиссия предлагает в бюджетном периоде 2021-2027 годов увеличить инвестиции в безопасность Евросоюза на 40%, повысить расходы на внешнюю политику, а также создать оборонный фонд объемом 13 миллиардов евро.

Она также хочет значительно нарастить расходы на управление внешними границами Евросоюза, на работу с вопросами миграции. Еврокомиссия предлагает увеличить и лимит средств, выделяемых из бюджета Евросоюза на поддержку стран, идущих по пути вступления в ЕС.

Также планируется значительный рост инвестиций в цифровую трансформацию экономики, активизация поддержки молодежи, в частности, в области образования.

Кроме этого, Еврокомиссия предложила создать резерв бюджета Евросоюза. Он должен стать источником средств для реагирования, в том числе, на чрезвычайные ситуации в сфере безопасности и миграции. Эти средства также могут помогать разрешению экономических и социальных последствий перебоев в торговле.