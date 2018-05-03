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Компании РФ могут создать ПО, позволяющее избежать случайных блокировок из-за Telegram


МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Участники IT-отрасли предложили к середине мая создать программное обеспечение (ПО), которое позволит обеспечить бесперебойный доступ к "белым спискам" ресурсов и избежать их случайной блокировки в рамках ограничения доступа к мессенджеру Telegram, сообщил журналистам советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

"Мы говорим: давайте мы просто сделаем "белый список" (добросовестных ресурсов - ред.) и положим его сверху списка Роскомнадзора. Берется софт OpenVPN - это VPN не на всю историю, а только к этим пулам IP из "белого списка". Когда он обращается к этому пулу IP, мы его пускаем по каким-то другим каналам, как VPN", - сказал Клименко по итогам совещания по вопросам устойчивости интернета на фоне блокировки Telegram.

По словам Клименко, разработкой ПО займутся участники хостинг-рынка, они планируют предложить такое программное решение после праздников. На его создание не потребуется значительных ресурсов. "Пару дней и пара программистов", - оценил Клименко.

При этом он подчеркнул, что необходимо будет внимательно подойти к созданию "белых списков", чтобы в него не попали противоправные ресурсы. По его словам, предполагается, что разработанное ПО может распространяться бесплатно.

Участники совещания отмечали, что "белые списки" будут работать "по схожим механизмам с блокировками, но только в обратном порядке". Доступ к "белому списку", по замыслу участников совещания, должен быть у операторов связи, которые осуществляют блокировку ресурсов из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре готовы рассмотреть разные предложения, заявил на совещании замглавы ведомства Вадим Субботин. "По поводу предложений о том, как избежать избыточной блокировки добропорядочных ресурсов: мы всегда открыты для диалога. Готовы рассматривать разные предложения, в том числе и те, которые были озвучены относительно доступа к добропорядочным ресурсам", - сказал Субботин.

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