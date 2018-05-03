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Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о совершенствовании системы агрострахования


МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время страхование рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных осуществляется с господдержкой.

Документ предусматривает изменение условий договора сельхозстрахования, соблюдение которых необходимо для оказания такой господдержки. Размер страховой суммы, установленной в договоре, предлагается снизить с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая, посадок многолетних насаждений и сельхозживотных. Одновременно устанавливается минимальный размер безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений и сельхозживотных на уровне 10%, а ее максимальный размер увеличивается с 30% с 50%.

Законопроект уточняет перечень природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется соответствующий риск. В него, в частности, включаются сильные и продолжительные дожди, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы.

Аграрии смогут получать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен. Такая же возможность может быть предоставлена при возделывании сельхозкультур, сорта которых внесены в Госреестр селекционных достижений, но не допущены к использованию. Помимо этого, уточняется порядок заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева. Такой договор должен быть заключен в течение 15 календарных дней после окончания сева или посадки яровых сельхозкультур.

Законопроект допускает возможность применения авиационного и космического мониторинга сельхозкультур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора страхования.

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