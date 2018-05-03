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Экс-главе Volkswagen предъявили обвинения в США из-за скандала с дизельными двигателями


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 3 мая /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Прокуратура Восточного округа штата Мичиган предъявила уголовные обвинения экс-главе концерна Volkswagen Мартину Винтеркорну по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей, говорится в обвинительном заключении.

Винтеркорну вменяют сговор с целью мошенничества против правительства США и нарушение закона США "О чистом воздухе". Вместе с ним обвиняются еще пять экс-сотрудников Volkswagen.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет.

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