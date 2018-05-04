Медиагруппа "Россия сегодня" и Delivery Club запускают гид для футбольных болельщиков

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Медиагруппа "Россия сегодня" и сервис доставки еды Delivery Club создали совместный проект для любителей футбола. В специальном разделе на флагмане медиагруппы ria.ru опубликован удобный путеводитель по городам главного спортивного события этого лета. Путеводитель рассказывает об интересных туристических местах, о новых спортивных объектах, а также помогает болельщикам определиться с тем, где поесть в незнакомом городе. В каждом из городов - Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде - определен перечень самых интересных ресторанов по версии Delivery Club – пользователей и экспертов компании. Совместный проект медиагруппы и сервиса доставки еды продлится до конца июля.

Дина Талыпова, пресс-секретарь Delivery Club: "РИА Новости – крупнейшее информационное агентство России, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Данный проект возможен только с сильным партнером - обладателем серьезной экспертизы. Delivery Club выступает гастрономическим экспертом в проекте – сервис представлен в 97 городах России и может рассказать о достойных ресторанах. Мы надеемся, что полезный контент и совместные ресурсы РИА Новости и Delivery Club обеспечат проекту широкий охват».

В период проведения соревнований международного уровня хорошие рестораны всегда переполнены. Лучше делать бронь стола заранее или воспользоваться доставкой "в два клика". В этих городах Delivery Club предлагает доставку из ресторанов гида (исключением является Саранск, где сервис сейчас не представлен). Для заказа необходимо:

- Скачать приложение Delivery Club в App Store или Google Play;

- Указать город и точный адрес доставки;

- Выбрать из появившегося списка ресторанов подходящий;

* Воспользуйтесь фильтром, если у вас есть дополнительные предпочтения по кухне, ценовой категории, времени доставки или способе оплаты. Также можно найти конкретное место или блюдо через строку поиска;

- Выбрать желаемые блюда и поместить их в корзину;

- Перейти к оформлению заказа.

Delivery Club – сервис поиска и заказа готовой еды №1 в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100% Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group. Платформа объединяет свыше 7000 ресторанов всех ценовых категорий в 97 городах. В пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани работает собственная служба доставки Delivery Express, которая доставляет заказы в течение 45 минут. В декабре 2017 года количество заказов еды через Delivery Club достигло 1 000 000 за месяц.

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