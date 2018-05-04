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Медведев проведет совещание о контроле качества экспорта АПК


МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о контроле качества экспортной сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят дополнительные меры по повышению качества экспортируемой сельскохозяйственной продукции АПК и обеспечению ее соответствия требованиям зарубежных рынков", — говорится в сообщении.

Экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году достигнет 45 миллиардов долларов, говорил в конце апреля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он отмечал, что у РФ по этому поводу амбициозные планы, и страна планируется продавать не только зерно. Экспорт российской сельхозпродукции в 2017 году составил 20,7 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в 2016 году.

Экспорт зерновых в прошлом сезоне (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз ожидает, что экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду составит порядка 53 миллионов тонн, поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. По итогам сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

По оперативным данным ФТС России, на 25 апреля (начиная с 1 июля 2017 года) экспортировано в страны дальнего зарубежья порядка 43,2 миллиона тонн зерна, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (30,373 миллиона тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил порядка 33,7 миллиона тонн, что на 43% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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