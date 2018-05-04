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Власти Венесуэлы взяли под контроль крупнейший частный банк страны


Мировая экономика

МЕХИКО, 4 мая /ПРАЙМ/. Правительство Венесуэлы в четверг взяло под свой контроль на срок 90 дней крупнейший частный банк страны Banesco после задержания группы его руководителей.

Как говорится в распространенном коммюнике вице-президента по финансовым и экономическим вопросам Вильмара Кастро Сотельдо, такой шаг предпринят, чтобы обеспечить функционирование банка и предоставление им услуг в полном объеме.

Ранее власти Венесуэлы задержали 11 руководителей Banesco, которые подозреваются в проведении незаконных операций с национальной валютой, заявил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Президент Banesco Хуан Карлос Эскотет заявил, что отправится лично в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения задержанных коллег. По прибытию в Венесуэлу Эскотет готов сдаться властям в обмен на освобождение своих подчиненных.

Первым шагом правительства страны в деле введения внешнего управления банком стало назначение административного совета во главе с заместителем министра финансов Венесуэлы.

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