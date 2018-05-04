PMI в сфере услуг Китая по версии Caixin в апреле ускорился до 52,9 пункта

ПЕКИН, 4 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее.

В апреле PMI в сфере услуг по версии Caixin ускорился до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте – худшего показателя за последние 4 месяца.

Тем временем официальный PMI в непроизводственном секторе, опубликованный ранее государственным статистическим бюро, в апреле ускорился до 54,6 пункта, совпав с ожиданиями экспертов.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2017 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны.