В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез

ЧИТА, 5 мая - ПРАЙМ. Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"К месту направлен пожарный поезд РЖД, сотрудники МЧС в готовности, но, насколько мне известно, этой необходимости нет, угрозы для людей пожар не представляет", - уточнил собеседник агентства.

В соцсетях стали появляться видеозаписи пожара. Комментарием представителей предприятия РИА Новости не располагает.

Разрез "Харанорский" - угледобывающее предприятие в Борзинском районе Забайкальского края, дочернее предприятие ОАО "Суэк-Красноярск". Расположен в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора. Разработка Харанорского буроугольного месторождения ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2.

Основными потребителями харанорского угля являются: "Читаэнерго", Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, "Амурэнерго", Благовещенская ТЭЦ, "Хабаровскэнерго", Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.