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Правительство России утвердило план развития Забайкалья на 8 лет


ЧИТА, 5 мая /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило предложенную властями Забайкалья программу социально-экономического развития региона на 2018-2025 годы, основанную на приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке. Федеральным органам исполнительной власти … совместно с Минфином и Минэкономразвития России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке", - говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано соответствующие ассигнования в бюджете края.

Программа состоит из более чем 30 пунктов, часть из которых относится к приграничному и межрегиональному сотрудничеству с Китаем и Монголией, в частности предполагается создание комплекса туристической инфраструктуры, увеличение пропускной способности многостороннего автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" благодаря созданию нового пешеходного пункта пропуска, подготовка проектов о строительстве железнодорожной ветки от границы РФ до аэропорта "Сицзяо" в Маньчжурии.

Кроме этого, план развития предполагает обеспечение строительства зернового железнодорожного терминала, работу Быстринского горно-обогатительного комбината, создание Амазарского промпарка, строительство шестого рудника на Приаргунском производственном горно-химическом объединении, реконструкцию краевого драматического театра, поддержку сельского хозяйства, культуры и здравоохранения.

Объем финансирования заявленных мероприятий - 42,7 миллиарда рублей, из которых основную часть - 27 миллиардов - составляют внебюджетные источники, 14,6 миллиарда - средства федерального бюджета, 573 миллионов - деньги региона.

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