США осудили давление КНР на иностранные авиакомпании по Тайваню, Гонконгу и Макао - СМИ

МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Белый дом резко раскритиковал требование китайских властей от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао Китайской Народной Республике, сообщает агентство Рейтер.

Ранее газета Foreign Policy сообщила, что американские авиакомпании получили письма от Управления гражданской авиации Китая, согласно которым перевозчики должны привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В случае невыполнения требований авиационные власти Китая намерены обратиться к "соответствующим органам в области кибербезопасности", что может означать, например, блокировку китайских сайтов авиакомпаний.

По данным агентства, в распоряжение которого попало заявление Белого дома, Управление гражданской авиацией Китая направило письмо с данными требованиями 36 иностранным компаниям, в том числе американским.

"США решительно выступают против китайских попыток вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах. Мы призываем Китай прекратить угрозы и принуждение в адрес американских перевозчиков и граждан", - говорится в заявлении.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. "Одна страна, две системы" - идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином. В соответствии с ней Гонконг, Макао и Тайвань могут иметь свою собственную капиталистическую экономическую и политическую систему при сохранении принципа "одного Китая".