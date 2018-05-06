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Глава взятого властями Венесуэлы под контроль банка прибыл в Каракас


Мировая экономика

МЕХИКО, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент банка Banesco, руководство которого было задержано и в котором государство ввело внешнее управление, прибыл в Венесуэлу.

По данным портала Nacional, Хуан Карлос Эскотет сейчас находится в офисе Banesco в Каракасе и проводит встречи, направленные на возможное разрешение кризисной ситуации вокруг банка. Кроме того, еще в пятницу он встретился с десятками сотрудников Banesco.

Правительство Венесуэлы в четверг ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой. Ранее Эскотет заявил о политических мотивах в действиях властей и пообещал отправиться лично в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения задержанных коллег.

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