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Обвиняемый в ограблении банка в Ереване похитил сотни тысяч долларов


ЕРЕВАН, 6 мая — ПРАЙМ. Мужчина, обвиняемый в ограблении банка в Ереване, во время которого погибли два человека, похитил в различной валюте сумму, эквивалентную сотням тысяч долларов, сообщили в Специальной следственной службе Армении.

3 мая полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным пресс-службы полиции, мужчина ранил полицейского, а также двух охранников. Один из охранников банка и полицейский скончались. Напавшим оказался полковник полиции.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте Специальной следственной службы, обвиняемый, требовавший от сотрудников банка 500 тыс. долларов, застрелил из карабина одного из охранников, и ранил второго ножом. "Он похитил из банка 73,2 миллиона драмов (163,2 тысячи долларов), 110 тысяч долларов, 39,69 тысячи евро, 242,24 тысячи рублей, около 8 тысяч фунтов стерлингов, порядка 3 тысяч канадских долларов, 200 австралийских долларов и 700 дирхамов ОАЭ" — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обвиняемый смертельно ранил из карабина преследовавшего его полицейского, однако был затем обезврежен сотрудниками правоохранительных органов.

Полковнику полиции предъявлено обвинение по статьям "Разбой в целях хищения имущества в особо крупных размерах", "Сопряженное с разбоем убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное ношение оружия". Максимальные санкции по указанным статьям предусматривают пожизненное заключение.

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