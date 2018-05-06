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Рейс "Саратовских авиалиний" вылетел из Турции с опозданием на 28 часов из-за техпроблем


Экономика

САРАТОВ, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" в воскресенье вылетел в Саратов из турецкого курортного города Даламан с опозданием почти в 28 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании. Как отмечает перевозчик, это произошло "по технической причине".

По данным онлайн-табло, рейс 6W-2938 Даламан - Саратов должен был вылететь в субботу в 7.50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11.35 мск, в 15.00 мск самолет ожидается в аэропорту назначения.

"По технической причине самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" Embraer 190, выполнявший рейс 5 мая Даламан - Саратов, не смог вылететь по графику, пассажиры были размещены в гостинице в Даламане", - пояснила пресс-служба авиакомпании. Отмечается, что пассажиры рейса "вылетят на резервном самолете".

В феврале потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Росавиация после крушения провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

"Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. По данным Росавиации на апрель, в авиапарк "Саратовских авиалиний" входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.

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