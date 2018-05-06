Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск сообщил о намерении начать кондитерский бизнес.

"Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе", — написал предприниматель в Twitter.

Позднее бизнесмен добавил, что у него "суперсерьезные" намерения и предложил создать "криптоконфету".

Этим твитом Маск, вероятно, продолжил заочную перепалку с холдингом Berkshire Hathaway и его руководителями Уорреном Баффетом и Чарльзом Мангером. Спор развязался после того, как на собрании акционеров Tesla глава компании раскритиковал введенную Баффетом концепцию "экономического рва" — долгосрочного преимущества, позволяющего компании зарабатывать больше среднего по отрасли уровня и защищать лидирующие позиции на рынке.

Как сообщило агентство Bloomberg, Илон Маск назвал "ров" неудачной идеей и сказал, что в долгосрочной перспективе для бизнеса важнее "темпы инноваций". В ответ партнер Баффета по бизнесу заметил, что замечание Маска верно, если речь идет о "луже воды". Сам 87-летний инвестор заявил, что множество компаний придерживаются модели "рва", например, входящее в Berkshire Hathaway кондитерское предприятие See's. Баффет бросил оппоненту вызов, предложив ему посоревноваться в производстве конфет. Позднее Маск пообещал "построить ров и засыпать его конфетами" и добавил, что Баффет "не сможет не инвестировать" в его кондитерский проект.