ОАЭ выделят $200 млн на гуманитарные проекты на территории Пакистана

ДУБАЙ, 6 мая /ПРАЙМ/. ОАЭ выделят 200 миллионов долларов на различные гуманитарные проекты на территории Пакистана, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

Соответствующее соглашение было подписано в Исламабаде при участии официальных лиц двух стран. Финансировать расходы будет Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development).

Согласно агентству, данное соглашение представляет собой третью фазу масштабного плана ОАЭ по оказанию гуманитарной помощи Пакистану. В его рамках будет осуществлено 40 проектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, водоснабжения и сельского хозяйства на территории провинций Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Территории племен федерального управления ("Зоны племен").