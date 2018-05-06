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Conoco нацелилась на активы PDVSA на Карибах после решения о выплате ей $2 млрд - СМИ


Мировая экономика

МЕХИКО, 6 мая /ПРАЙМ/. ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

Целью Conoco являются объекты PDVSA на островах Бонэйр и Эустахио, играющие крайне важную роль для экспорта венесуэльской нефти, так как там она перерабатывается, смешивается и хранится.

"Мы сотрудничаем с обществом и местными властями, чтобы решить проблемы, которые могут возникнуть при исполнении решения (о выплате)", - приводит агентство заявление Conoco.

В конце апреля международная торговая палата приняла решение, согласно которому PDVSA должна выплатить ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские Exxon Mobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.

Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.

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