Путин: важно обеспечить преемственность работы правительства - Кремль

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что важно сохранить и развивать современные подходы и обеспечить преемственность работы правительства, сообщается на сайте Кремля.

"Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм", - говорится в сообщении.