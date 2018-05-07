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Путин: ключевая задача на ближайшие годы - повышение доходов граждан


МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан, для этого сейчас есть хорошая база, сообщается на сайте Кремля.

"В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", - говорится в сообщении.

Президент РФ также отметил, что действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Кроме этого, Путин заявил, что важным результатом он считает рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны.

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