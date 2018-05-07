Путин: сложности с реализацией майских указов были, но ощутимые результаты есть

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Сложности с реализацией майских указов были, но ощутимые результаты есть, стратегический вектор развития задан правильно, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с кабмином, сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что ключевые направления работы правительства РФ были связаны с реализацией майских указов 2012 года.

"Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", - приводятся в сообщении слова президента РФ.