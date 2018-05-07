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ИНТЕРВЬЮ: Глава AmCham рассказал, что в поведении России не нравится Вашингтону


МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Отношение России к ситуации в Сирии, на Украине, "дело Скрипалей", а также тема якобы вмешательства РФ в американские выборы по-прежнему занимают правящие круги США, рассказал РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы задавали этот вопрос (о разъяснениях по санкциям – ред.) и в Казначействе, и в других ведомствах в США. Ответы были, что в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины – все это по-прежнему их волнует", - сказал Родзянко в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Еще одна ключевая тема, которая звучит очень часто и сопровождается очень большими эмоциями, – это тема "продолжающегося вмешательства" в выборы. Как нам объясняли, "хакеры продолжают влиять на системы". Такое утверждение мы слышали часто", - продолжил Родзянко.

По его словам, отвечать на это со стороны бизнеса нечем, поскольку это не темы предпринимателей. "Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний", - сообщил Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

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