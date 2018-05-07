Кандидатура Гордеева на пост вице-премьера хороша в тактическом плане - эксперт

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Предложение назначить полпреда президента в ЦФО, экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера хорошо выглядит в тактическом плане, но в стратегическом - правительству нужно молодое поколение, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами в понедельник озвучил кандидатов на посты вице-премьеров. В частности, по его предложению, вице-премьером, курирующим АПК, должен стать Алексей Гордеев. В 1999-2009 годах Гордеев работал в правительстве РФ министром сельского хозяйства, в 2000-2004 годах он одновременно являлся вице-премьером.

"У меня это решение не вызывает абсолютно никаких сомнений, фактически оно правильно - пригласить специалиста, который доказал свою компетенцию в прошлом. Гордеев заложил фундаментальные основы, которые позволили российской сельскохозяйственной отрасли выстоять в период санкций. Но стратегически надо думать о дальнейшем развитии", - сказал РИА Новости Федяков.

"Когда в отрасль приходит опытный специалист, но которому уже больше 60 лет, от него не стоит ждать прорывных революционных решений. Мне кажется, что в правительство должно приходить и молодое поколение. Например, приход Максима Орешкина на пост главы Минэкономразвития - это был сигнал для того, чтобы показать, что тридцатилетние и сорокалетние могли занять высокие посты", - добавил он.

По словам Федякова, мировой рынок в целом и сельскохозяйственный в частности, быстро меняются под влиянием современных технологий. Поэтому нужны специалисты, которые способны выдержать такой высокий темп изменений.

"В сельском хозяйстве США можно увидеть огромное влияние современных технологий, эта отрасль там очень высокотехнологичная. В США прогнозы урожая достигли такой высокой точности, что их запретили публиковать, потому что они очень сильно влияют на рынок, точность прогноза там превышает 90%. Нам кажется, что это консервативная отрасль, но это уже давно не так. Без внедрения технологий нам будет очень сложно конкурировать", - добавил Федяков.