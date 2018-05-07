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Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ в I квартале выросла вдвое, до 423,6 млн руб


МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по РСБУ в первом квартале выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 423,6 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза, до уровня в 9,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 26%, составив 4,6 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 4,4 миллиарда рублей, увеличившись на 25,7%.

Себестоимость продаж выросла в 2,2 раза и составила 4,6 миллиарда рублей. Прочие расходы упали в 1,4 раза, до уровня в 1,7 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании увеличились на 2,5%, до 17,553 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 0,5%, составив 109,923 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 3,8%, до 25 миллиардов рублей.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году выросла на 10,3%, до 1,6 миллиарда рублей.

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