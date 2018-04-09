"Аэрофлот" меняет расписание рейсов 8 мая между "Шереметьево" и Италией из-за забастовки

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT меняет расписание рейсов 8 мая между "Шереметьево" и рядом итальянских городов в связи забастовкой персонала управления воздушным движением в этой стране, сообщает российская компания в понедельник.

На более ранее время вылетов изменено у самолета рейса SU2596 "Шереметьево" — Венеция, он вылетит в 8.00 вместо 9.25, SU2597 Венеция — "Шереметьево" вылетит в 12.45 вместо 13.55, SU2416 "Шереметьево" — Милан — в 6.00 вместо 7.00, SU2417 Милан — "Шереметьево" — в 10.40 вместо 11.40.

Позже запланированного вылетят рейсы SU2410 "Шереметьево" — Милан — в 15.15 вместо 8.35, SU2411 Милан — "Шереметьево" — в 20:30 вместо 13.15, SU2412 Милан — "Шереметьево" — в 16.25 вместо 14.45, SU2413 "Шереметьево" — Милан — в 21.00 вместо 19.20, SU2612 "Шереметьево" — Милан — в 16.15 вместо 11.05, SU2613 Милан — "Шереметьево" — в 20.50 вместо 15.50, SU2402 "Шереметьево" — Рим — в 15.45 вместо 8.50, SU2403 Рим — "Шереметьево" — в 20.30 вместо 13.35, SU2418 "Шереметьево" — Рим — в 16.00 вместо 10.30.

Помимо этого, позже вылетят SU2419 Рим — "Шереметьево" — в 20.50 вместо 15.20, SU2406 "Шереметьево" — Рим — в 16.20 вместо 11.35, SU2411 Рим — "Шереметьево" — в 21.10 вместо 16.30, SU2408 "Шереметьево" — Рим — в 16:35 вместо 14.30, SU2409 Рим — "Шереметьево" — в 21.30 вместо 19.25, SU2424 "Шереметьево" — Болонья — в 16.05 вместо 8.05, SU2425 Болонья — "Шереметьево" — в 20.30 вместо 12.30.