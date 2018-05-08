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Сенатор США Кардин критикует Трампа за то, что он не ввел санкции по CAATSA


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Сенатор США Бен Кардин раскритиковал администрацию президента Дональда Трампа за то, что она пока что не ввела санкции по целому ряду положений закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

"Очень сложно оценить, как санкции сработали против России, потому что президент (Трамп) просто не ввел санкции. Мы задумали, чтобы на нынешний момент действовали куда более жесткие санкции против России. Закон CAATSA вводит обязательные санкции по нефти-сырцу, по иностранным финансовым институтам, по нарушителям прав человека в России, по транзакциям с разведывательным и оборонным сектором России, по приватизации государственных активов, по передаче оружия и оборонных технологий Сирии. Конгресс ввел их год назад. Эта администрация не смогла реализовать обязательные для исполнения санкции!" - заявил Кардин, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

"Невразумительные послания (президенту России Владимиру) Путину подрывают ясный сигнал, который мы пытаемся послать", - заявил сенатор.

В 2017 году конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров. США ввели в апреле санкции в соответствии с CAATSA против ряда российских бизнесменов и чиновников, однако по другим статьям закона санкции пока не вводились.

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