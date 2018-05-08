Более 15 стран уже создали клубы друзей Крыма - Мурадов

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Клубы друзей Крыма в рамках развития народной дипломатии за короткий период созданы более чем в 15 странах, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Мурадов напомнил, что в рамках четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле прошел второй Форум друзей Крыма.

"Это заседание отмечено серьезным ростом количества друзей Крыма как по числу стран-участниц - сейчас их уже больше 40, - так и по числу конкретных лиц, которые присоединяются к этому общественному движению. Оно приобретает весьма активный характер, охватывает практически все континенты. С помощью наших зарубежных коллег создаются национальные клубы друзей Крыма", - сказал Мурадов.

По его словам, создаваемые в других странах клубы не являются юридическими лицами: это неформальная работа в рамках народной дипломатии.

"Это люди, которые действуют в интересах восстановления и налаживания сотрудничества их стран с Россией. Они понимают, что для этого нужно, прежде всего, решать вопрос признания Крыма российским и прекращения незаконной санкционной политики", - пояснил дипломат.

Он напомнил, что Международная ассоциация друзей Крыма была создана только в ноябре прошлого года. "Представители полутора десятков стран сообщили на Форуме друзей Крыма, что созданы страновые клубы. В основном это европейские страны. Кроме того, аналогичные клубы созданы в Китае, Тунисе и ряде других арабских стран", - сказал Мурадов.

Он также сообщил, что клубы друзей Крыма планируется создать даже в отдаленных африканских государствах, таких как Кот-д'Ивуар. У этих стран, по мнению Георгия Мурадова, есть экономический и политический потенциал, который часто недооценивается. Например, во время ежегодного голосования на Генеральной ассамблее ООН, когда рассматриваются антироссийские и антикрымские резолюции, эти страны зачастую соблюдают нейтралитет. По его словам, из 193 стран около 70 поддерживают западную точку зрения на крымский вопрос, 30 – российскую. При этом основная масса стран либо вообще не голосует, либо воздерживается.

"Когда представители этих стран впервые приезжают в Крым и видят собственными глазами гармоничную, мирную жизнь крымчан, они перестают верить западной пропаганде и по-другому будут относиться к процедуре голосования в ООН по крымскому вопросу. В этом смысл приглашения большого числа малых государств на форум. Их представители с большой теплотой приняли и сам факт их приглашения, и свое участие в форуме, нашли для себя партнеров в сфере бизнеса, собеседников и единомышленников в сфере политики", - пояснил Мурадов.