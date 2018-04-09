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Российско-канадская Rusoro требует ареста активов Citgo из-за национализации в Венесуэле


Мировая экономика

МЕХИКО, 8 мая - ПРАЙМ. Российско-канадская горнодобывающая компания Rusoro пытается наложить арест на активы Citgo, дочернего предприятия венесуэльской PDVSA в США, в рамках спора о национализации в Венесуэле, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на материалы суда Техаса.

В 2016 году международный арбитраж вынес решение, согласно которому Венесуэла должна заплатить Rusoro более 1,2 миллиарда долларов за конфискацию активов компании, однако латиноамериканское государство до сих пор не выплатило эту сумму.

Как сообщалось, 49,9%-ная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью" ROSN.

Ранее стало известно, что американская ConocoPhillips взяла под контроль запасы нефти и активы PDVSA на островах Бонэйр и Эустахио в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате ей более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Компания также намерена в ближайшие дни возобновить попытки временно взять под контроль запасы нефти PDVSA на острове Кюрасао.

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