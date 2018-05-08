Президент РФ поздравил нового премьера Армении со вступлением в должность

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю вступления в должность премьера Армении, выразив надежду, что его работе будет способствовать укреплению союзнических отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в поздравительной телеграмме.