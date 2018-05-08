Новый премьер Армении заявил, что никаких ограничений на импорт в стране не будет

ЕРЕВАН, 8 мая /ПРАЙМ/. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что никаких ограничений на импорт товаров в стране не будет.

Ранее Пашинян заявлял, намерен искоренить экономические монополии, в том числе в сфере импорта.

"С сегодняшнего дня никаких ограничений при импорте товаров в Армении не будет. Любой импортируемый товар должен быть растаможен в максимально короткие сроки и ввезен на территорию республики", - сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook FB.

Премьер предложил сообщать его команде и журналистам о любых проблемах, связанных с импортом.

Пашинян также призвал требовать при осуществлении сделок от хозяйствующих субъектов чеки контрольно-кассовых аппаратов, так это позволит обеспечить доходную часть бюджета.

По словам премьера, при встрече с ним руководители экономического сектора заявили, что никаких задолженностей по зарплатам, пенсиям и пособиям не будет.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.

Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.