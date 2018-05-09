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Омская область намерена нарастить экспорт зерна в Китай – врио губернатора


МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Омская область, начавшая год назад отгрузку пшеницы в Китай, намерена расширить объемы и ассортимент поставок, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Бурков.

"Первую партию нашей пшеницы – 16 вагонов – мы отправили в Китай еще в апреле прошлого года. На сегодня уже экспортировано 2,8 тысячи тонн зерна. И это не предел. Сейчас ведем активные переговоры с Национальной корпорацией Китая по зерновым, масличным культурам и продовольствию "COFCO", - сказал Бурков

Кроме того, по его словам, уже достигнуты договоренности о поставках на китайский рынок масличных культур: семян рапса и льна, а также растительных масел (льняного, подсолнечного, рапсового, соевого) и пшеничной муки.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время Омская область будет включена в перечень регионов, чьим организациям будет компенсироваться часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Безусловно, это положительно скажется на увеличении объемов экспорта", - добавил врио губернатора.

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