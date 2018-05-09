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Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма


Мировая экономика

ТОКИО, 9 мая - ПРАЙМ. Япония, Китай и Южная Корея выступают за свободную торговлю, к такому мнению пришли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на трехсторонней встрече в Токио в среду.

"Свобода торговли и отказ от протекционизма выгодны и трем странам, выгодны и миру. Мы считаем, что свобода торговли ведет мировую экономику в хорошем направлении. У трех стран есть возможности для развития, и сейчас мы находимся на этапе, когда необходимо поднять отношения трех стран на новый уровень", - сказал Ли Кэцян.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность экономического взаимодействия трех стран.

"Необходимо объединить усилия трех стран, чтобы открыть эпоху улучшения качества жизни населения. Я надеюсь, что сотрудничество в таких тесно связанных с жизнью народа отраслях как защита окружающей среды, сейсмостойкость, страхование, медицинское обслуживание, принесет плоды, реально ощутимые в повседневной жизни", - сказал он.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые с 2015 года состоялась в Токио. В последний раз встреча глав трех государств проводилась в ноябре 2015 года в Южной Корее.

В ее рамках пройдут и двусторонние переговоры. Визит премьера Госсовета Китая стал первым за семь лет с мая 2011 года, а визит президента Южной Кореи – первым с декабря 2011 года. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Далее на полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров.

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