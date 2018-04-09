Чартеры из России на курорты Египта полетят не раньше октября

КАИР, 9 мая - ПРАЙМ. Заключение соглашения о возобновлении чартерных перевозок между городами России и курортами Египта - Шарм-эш-Шейхом и Хургадой не стоит ожидать ранее октября этого года, считает член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное соглашение, скорее всего, потребует подписания специального протокола о перевозках.

"Соглашение о возобновлении чартерных перевозок на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду не появится до октября этого года. Переговоры, даже если они возобновятся в мае, как о том говорят ответственные лица, не приведут автоматически к возобновлению полетов без подписания специального протокола. На практике возобновление авиасообщения потребует также выделения свободных самолетов, которые необходимо будет поставить в график", - сказал аз-Заят.

Комментируя заявление исполняющего обязанности главы Минтранса России Максима Соколова о возможности запуска регулярных рейсов, помимо Каира, в другие города Египта, аз-Заят отметил, что, по его мнению, речь идет об Александрии, недалеко от которой расположен объект строительства первой египетской атомной электростанции эд-Дабаа. "Это масштабный проект, который требует облегчения передвижения экспертов и строителей, прибывающих из России", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что организация регулярных рейсов из России на курорты Красного моря "будет способствовать активизации туризма".

Как сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Египта, египетская сторона ожидает, что первый этап переговоров с Россией о возобновлении чартерных авиаперевозок пойдет в Каире в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.

Россия 11 апреля возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" AFLT вылетел из Шереметьево в Каир. Египетская авиакомпания EgyptAir начала полеты в московский аэропорт Домодедово 12 апреля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено в середине апреля текущего года.