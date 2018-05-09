Цена нефти в 2018-2019 гг достигнет $75-80 после заявлений Трампа, затем снизится

ЛОНДОН, 9 мая - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повышает свой прогноз цены на нефть в 2018-2019 годах до 75-80 долларов за баррель в связи с объявлением президента США о выходе из иранского ядерного соглашения. Однако позже цена на нефть снизится, сообщил РИА Новости главный экономист банка Сергей Гуриев.

По его оценке, в соответствии с текущим прогнозом, в 2018 году цена на нефть будет сохраняться на уровне около 70 долларов за баррель, в 2019 году цены будут выше ранее ожидавшихся уровней, однако позже они начнут снижаться.

"После вчерашнего объявления Трампа придется повысить (прогноз – ред.) на 5-10 долларов. Но потом он снизится до 55 долларов", - сказал Гуриев РИА Новости.

Как отмечается весеннем отчете ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects), цена на нефть в краткосрочной перспективе останется на текущем уровне, так как ожидается, что повышение цен приведет к значительному увеличению добычи сланцевой нефти. "В долгосрочной перспективе продолжение технологических усовершенствований в производстве сланцевой нефти может еще больше снизить цену", - говорится в отчете.